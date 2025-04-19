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رياضة

هذا ما قاله المدرب مضوي بعد وصول النادي الرياضي القسنطيني إلى المغرب

عمر سلامي
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هذا ما قاله المدرب مضوي بعد وصول النادي الرياضي القسنطيني إلى المغرب
ح.م
خير الدين مضوي

أكد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، إن مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي، ليست مفصلية، مضيفا أن التأهل سيلعب في المبارتين.

وتحدث خير الدين مضوي، بعد وصول النادي القسنطيني إلى مطار وجدة، عن الاستقبال، وقال: “نشكر الجميع هنا على حفاوة الاستقبال..”.

وعن المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان هذا الأحد، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”، أكد مضوي أن الحظوظ متساوية، قبل لقاء الإياب بالجزائر.

وأضاف: ” التسيير العقلاني، والفريق الذي لا يقوم بأخطاء، يكون الأوفر حظا للفوز، نتمنى أن تكون المباراة عرسا كرويا، وكرة القدم تجمع دائما بين الجماهير واللاعبين، وحتى المدربين..”.

وعن التحضير للمباراة، قال خير الدين مضوي: “الاتحاد الجزائري وعلى رأسه وليد صادي وفر كل الإمكانيات من أجل التحضير الجيد.. أكيد هي تحضيرات خاصة للقاء، ومرت في ظروف عادية وسط كبير، وهو أمر لا يختلف عن نهضة بركان”.

وخاض فريق النادي القسنطيني أمسية الجمعة، حصة تدريبية بعد وصوله إلى المغرب، جرت بأكاديمية بركان، على أن يخوض السبت آخر حصة تدريبية بملعب بركان الذي سيحتضن المباراة.

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