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في تغريدة عبر منصة "إكس"..

هذا ما قاله المذيع بقناة “الجزيرة” عن الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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هذا ما قاله المذيع بقناة “الجزيرة” عن الرئيس تبون
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بولاية الجلفة

غرّد المذيع الفلسطيني بقناة الجزيرة جمال ريان، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بتغريدة شكر فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري على مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية. 

وأرفق مذيع قناة الجزيرة جمال ريان تحيته بتصريح للرئيس تبون خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية الجلفة، والذي أكد فيه أن “الفلسطينيون ليسوا إرهابيين ولم يكونوا كذلك بل يدافعون عن حقهم واستقلال وطنهم”.

وكتب المذيع الفلسطيني في تغريدته: “قبلة على جبين هذا الزعيم العربي القومي الهوى الذي نطق بالحق في زمن اسودّت فيه وجوه عربية”.

وأضاف ريان: “وجّهوا معي التحية إلى الزعيم الجزائري عبد المجيد تبون والى شعب الجزائر العظيم”.

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