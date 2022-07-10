هذا ما قاله المشتبه به باغتيال شينزو آبي في التحقيقات

قال تيتسويا ياماغامي، المشتبه به في اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، للمحققين إنه كان ينوي في البداية قتل آبي باستخدام المتفجرات قبل أن يتخذ قرارًا باستخدام بندقية.

وقال ياماغامي للمحققين: “كنت أفكر في قتل رئيس الوزراء السابق هناك (منطقة أوكاياما)، لكنني رأيت أن هناك إجراءات دخول عند المدخل وشعرت أنه سيكون من الصعب الدخول”، حسب ما نقتله إذاعة اليابان العامة.

ونقل ياماغامي إلى مكتب المدعي العام لمنطقة نارا صباح الأحد، إذ كان في البداية مشتبها به بتهمة الشروع في القتل، لكن تغير ذلك الآن ليصبح مشتبها به بتهمة القتل، في حين لم توجه له تهمة رسمية بعد.

وقال الجاني البالغ من العمر (41 عاما) إنه قام بصنع عدة مسدسات، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقامت الشرطة بتفتيش منزل الجاني الجمعة الماضي وصادرت عددا من الأسلحة المشابهة للمسدس الذي تم العثور عليه في مكان مقتل آبي في نفس اليوم.

وتواجه الشرطة اليابانية الآن العديد من التساؤلات حول كيفية حدوث واقعة إطلاق النار، وتساءل الخبراء عن أسباب عدم تمكن أولئك الذين يعملون على تأمين آبي من منع الهجوم.

وذكرت تقارير إعلامية أن جهاز الشرطة الوطنية يعتزم الآن مراجعة إجراءاته الأمنية لحماية الشخصيات البارزة.

وأشارت تقارير إلى أن القاتل كان عاطلا عن العمل، لكن يعتقد أنه خدم في البحرية لمدة ثلاث سنوات قبل تسريحه في عام 2005. ويعتقد أن المشتبه به تلقى تدريبا على استخدام السلاح خلال فترة وجوده في البحرية.

وتعتبر اليابان واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم ولديها قوانين صارمة للغاية بشأن الأسلحة.

وسائل إعلام يابانية: مقتل رئيس الوزراء السابق بعد تعرضه لإطلاق نار

ويوم 08 جويلية 2022، قالت وسائل إعلام يابانية إن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي توفي متأثراً بجراحه عقب تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في نارا غرب البلاد.

ووصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الهجوم بأنه “عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديموقراطية. عمل لا يغتفر إطلاقا وأدينه بأشد العبارات”.

وكان رئيس الوزراء السابق، البالغ من العمر 67 عاماً، يلقي خطاباً في تجمع انتخابي قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى الأحد عندما سمع إطلاق رصاص.

وداهم عناصر من الشرطة اليابانية منزل رجل اعتُقل عقب إطلاق النار على ما ذكرت هيئة البث الوطنية اليابانية.

وأظهرت مشاهد بثتها الهيئة عدداً من عناصر الشرطة المزودين بالمعدات الواقية وحاملين الدروع وهم يدخلون مبنى قالت هيئة البث إنه منزل رجل اعتقل بعد الهجوم بشبهة محاولة القتل.