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رياضة

هذا ما قاله المغربي بوفال عن رياض محرز وصلاح

عمر سلامي
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هذا ما قاله المغربي بوفال عن رياض محرز وصلاح
ح.م
رياص محرز ومحمد صلاح

اعتبر الدولي المغربي بوفال، النجم الجزائري رياض محرز والنجم المصري محمد صلاح، الأفضل في تاريخ الكرة العربية.

وقال سفيان بوفال في تصريحات لبرنامج ضيفنا عبر قناة الكأس القطرية: “بالنظر إلى ما قاما به في السنوات الأخيرة، أرى أن محرز وصلاح الأفضل في تاريخ الكرة العربية”.

وتابع: “إذا كان علي أن اختار واحدا منهما سأقول رياض محرز، أما أفضل لاعب أفريقي في التاريخ هو جورج ويا صاحب الكرة الذهبية”.

وعبّر نجم الريان القطري، عن فخره بإنجاز المغرب في مونديال قطر، مضيفا أن الهدف المقبل هو التتويج بكأس إفريقيا، وقال في هذا السياق: ” الآن يجب الفوز بكأس أمم أفريقيا رغم أنها صعبة جدا ومعقدة، علينا التفكير في ذلك”.

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