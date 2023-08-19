هذا ما قاله المغربي بونو عن انتقاله إلى الهلال السعودي

قال الحارس المغربي ياسين بونو إنه يتطلع للتألق وكتابة التاريخ مع الهلال السعودي، مؤكدا رغبته في تلبية تطلعات جماهير فريقه الجديد.

وبعد وصوله إلى السعودية، قال بونو لحساب الهلال على منصة تويتر سابقا: “سعيد للغاية بالانضمام إلى الهلال، لأنه ناد كبير وتاريخي، والأكبر في آسيا، إنه تحد جديد في مسيرتي. جئت لأكتب التاريخ مع الهلال”.

أضاف الحارس السابق لإشبيلية: “التطلعات كبيرة من الجماهير دائما، وهذا شيء إيجابي للاعب ليقدم كل ما لديه، جماهير الهلال تنتظر أشياء كبيرة، وأتمنى أن أكون في أفضل مستوياتي”.

وتابع بونو: “أعرف الهلال من قبل ورأيت القاعدة الجماهيرية، أنا ابن الوداد وشاهدت مباراة البطولة العربية، وكنت أعرف صعوبتها بالنظر لقوة الهلال”.

وأعلن الهلال الخميس الماضي تعاقده مع بونو قادما من إشبيلية بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وشرع الحارس المغربي في التحضير مع ناديه الجديد، واستقبل بحفاوة كبيرة في التدريبات.

مدرب إشبيلية يؤكد انتقال المغربي بونو إلى الهلال السعودي

وكان مدرب نادي إشبيلية الإسباني، خوسيه لويس مينديليبار، قد أكد الأربعاء الماضي، انتقال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، إلى الهلال السعودي.

وأعلن مينديليبار، عبر تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” رحيل بونو، عقب الخسارة ضد مانشستر سيتي، بركلات الترجيح (5-4) في كأس السوبر الأوروبي.

ومن جهته، قال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على “تويتر”: “ياسين بونو إلى الهلال، الصفقة تمت، الحارس المغربي سينضم إلى الدوري السعودي بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات”.

وأضاف: “وافق إشبيلية يوم الثلاثاء على صفقة بقيمة 21 مليون يورو مع الهلال”.

Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who’s joining Saudi league on three year deal 🔵🇸🇦 Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked. Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrović. pic.twitter.com/k6lFamC0Ma — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023

الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع المغربي بونو

وكانت تقارير إعلامية أكدت اقتراب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع حارس إشبيلية، المغربي ياسين بونو.

وقال خبير سوق الانتقال في أوروبا فابريزيو رومانو، أن الهلال أتم اتفاقه مع النادي الإسباني على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو”.

Al Hilal have reached an agreement with Sevilla to sign Yassine Bono on €19m fixed fee plus add-ons up to €21m package 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal Personal terms being discussed on three year deal as final green light expected after tonight. Bono, focused on SuperCup then time to agree. pic.twitter.com/2WkY0rjlCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023

وأضاف فابريزيو رومانو: “يتم حاليا مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب، حول عقد مدته 3 سنوات، ومن المتوقع أن تنتهي الأمور الليلة”.

يبدو أن أخبار ياسين بونو في الهلال حقيقية .. بل شبه رسمية صفقة كبيرة لحارس ارتبط اسمه بكبار أوروبا هذا الصيف وأحد أبطال المونديال .. pic.twitter.com/gCreIPBeMx — محمد عواد (@mohammedawaad) August 15, 2023

وتمكن الهلال السعودي، من حسم عدة صفقات أبرزها صفقة النجم البرازيلي نيمار.