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رياضة

هذا ما قاله المغربي بونو عن انتقاله إلى الهلال السعودي

عمر سلامي
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هذا ما قاله المغربي بونو عن انتقاله إلى الهلال السعودي
ح.م
ياسين بونو

قال الحارس المغربي ياسين بونو إنه يتطلع للتألق وكتابة التاريخ مع الهلال السعودي، مؤكدا رغبته في تلبية تطلعات جماهير فريقه الجديد.

وبعد وصوله إلى السعودية، قال بونو لحساب الهلال على منصة تويتر سابقا: “سعيد للغاية بالانضمام إلى الهلال، لأنه ناد كبير وتاريخي، والأكبر في آسيا، إنه تحد جديد في مسيرتي. جئت لأكتب التاريخ مع الهلال”.

أضاف الحارس السابق لإشبيلية: “التطلعات كبيرة من الجماهير دائما، وهذا شيء إيجابي للاعب ليقدم كل ما لديه، جماهير الهلال تنتظر أشياء كبيرة، وأتمنى أن أكون في أفضل مستوياتي”.

وتابع بونو: “أعرف الهلال من قبل ورأيت القاعدة الجماهيرية، أنا ابن الوداد وشاهدت مباراة البطولة العربية، وكنت أعرف صعوبتها بالنظر لقوة الهلال”.
وأعلن الهلال الخميس الماضي تعاقده مع بونو قادما من إشبيلية بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وشرع الحارس المغربي في التحضير مع ناديه الجديد، واستقبل بحفاوة كبيرة في التدريبات.

مدرب إشبيلية يؤكد انتقال المغربي بونو إلى الهلال السعودي

وكان مدرب نادي إشبيلية الإسباني، خوسيه لويس مينديليبار، قد أكد الأربعاء الماضي، انتقال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، إلى الهلال السعودي.
وأعلن مينديليبار، عبر تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” رحيل بونو، عقب الخسارة ضد مانشستر سيتي، بركلات الترجيح (5-4) في كأس السوبر الأوروبي.

ومن جهته، قال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على “تويتر”: “ياسين بونو إلى الهلال، الصفقة تمت، الحارس المغربي سينضم إلى الدوري السعودي بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات”.

وأضاف: “وافق إشبيلية يوم الثلاثاء على صفقة بقيمة 21 مليون يورو مع الهلال”.

الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع المغربي بونو

وكانت تقارير إعلامية أكدت اقتراب نادي الهلال السعودي  من التعاقد مع حارس إشبيلية، المغربي ياسين بونو.

وقال خبير سوق الانتقال في أوروبا فابريزيو رومانو، أن الهلال أتم اتفاقه مع النادي الإسباني على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على “تويتر”: “توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو”.

وأضاف فابريزيو رومانو: “يتم حاليا مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب، حول عقد مدته 3 سنوات، ومن المتوقع أن تنتهي الأمور الليلة”.

وتمكن الهلال السعودي، من حسم عدة صفقات أبرزها صفقة النجم البرازيلي نيمار.

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