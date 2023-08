هذا ما قاله المغربي بونو عن انتقاله إلى الهلال السعودي

قال الحارس المغربي ياسين بونو إنه يتطلع للتألق وكتابة التاريخ مع الهلال السعودي، مؤكدا رغبته في تلبية تطلعات جماهير فريقه الجديد.

وبعد وصوله إلى السعودية، قال بونو لحساب الهلال على منصة تويتر سابقا: “سعيد للغاية بالانضمام إلى الهلال، لأنه ناد كبير وتاريخي، والأكبر في آسيا، إنه تحد جديد في مسيرتي. جئت لأكتب التاريخ مع الهلال”.

أضاف الحارس السابق لإشبيلية: “التطلعات كبيرة من الجماهير دائما، وهذا شيء إيجابي للاعب ليقدم كل ما لديه، جماهير الهلال تنتظر أشياء كبيرة، وأتمنى أن أكون في أفضل مستوياتي”.

وتابع بونو: “أعرف الهلال من قبل ورأيت القاعدة الجماهيرية، أنا ابن الوداد وشاهدت مباراة البطولة العربية، وكنت أعرف صعوبتها بالنظر لقوة الهلال”.

وأعلن الهلال الخميس الماضي تعاقده مع بونو قادما من إشبيلية بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وشرع الحارس المغربي في التحضير مع ناديه الجديد، واستقبل بحفاوة كبيرة في التدريبات.

وكان مدرب نادي إشبيلية الإسباني، خوسيه لويس مينديليبار، قد أكد الأربعاء الماضي، انتقال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، إلى الهلال السعودي.

وأعلن مينديليبار، عبر تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” رحيل بونو، عقب الخسارة ضد مانشستر سيتي، بركلات الترجيح (5-4) في كأس السوبر الأوروبي.

ومن جهته، قال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على “تويتر”: “ياسين بونو إلى الهلال، الصفقة تمت، الحارس المغربي سينضم إلى الدوري السعودي بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات”.

وأضاف: “وافق إشبيلية يوم الثلاثاء على صفقة بقيمة 21 مليون يورو مع الهلال”.

Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who’s joining Saudi league on three year deal 🔵🇸🇦

Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked.

Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrović. pic.twitter.com/k6lFamC0Ma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2023