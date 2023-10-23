هذا ما قاله المغربي وادو عن حظوظ منتخبات شمال إفريقيا في “كان” كوت ديفوار

تحدث النجم السابق للمنتخب المغربي، عبد السلام وادو عن حظوظ منتخبات المغرب والجزائر وتونس ومصر، في كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال وادو في حوار لموقع “وين وين القطري”: المنطق يقول إن المنتخب المغربي من بين المرشحين للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2023، بالنظر إلى نتائجه وعروضه خلال كأس العالم الماضية، ولكن حسب رأيي المغرب ليس مرشحًا، لأنه وبكل بساطة، كأس أمم أفريقيا هي نوع مختلف من المسابقات”.

وأضاف: “الظروف في كأس أمم أفريقيا ستكون مختلفة عما كان عليه الحال في كأس العالم… لا أقول إن منتخبات شمال إفريقيا لا يمكنها الفوز بـ”الكان”، تستطيع التتويج، ولكن لا أضعها ضمن المرشحين بسبب مشروع لعبها الذي يعتمد على الاستحواذ، والسرعة في التحولات بالكرة”.

وتابع وادو: “منتخبات الجزائر وتونس ومصر من بين الأكبر في إفريقيا، ولكن الظروف في إفريقيا معقدة، الملاعب ستكون صعبة، ولذلك قلت من قبل إنه يجب على منتخبات شمال أفريقيا أن تمتلك طريقتين للعب، الأولى تقنية، والثانية تعتمد على الجانب البدني”.

حوار حصري مع اللاعب السابق لمنتخب المغرب، عبد السلام وادو، أجاب فيه عن عديد التساؤلات، أبرزها لماذا استبعد المغرب من المرشَّحين لنيل لقب الكان؟ وكيف يرى حظوظ مصر والجزائر وتونس في البطولة الأفريقية؟ التفاصيل في الرابط التالي 💭👇#ملعب_لكل_الرياضات https://t.co/fYeEavb1Io — winwin (@winwinallsports) October 22, 2023

كما قال الدولي المغربي السابق: “منتخبات شمال أفريقيا يجب أن تتأقلم مع ظروف أفريقيا، مثل المناخ الذي سيكون في كوت ديفوار استوائيًا، وهذه كلها عوامل من شأنها أن تزعج منتخبات الجزائر وتونس ومصر وحتى المغرب”.

واختتم وادو حديثه: “الجزائر وتونس ومصر والمغرب يمكنها الفوز بكأس أمم أفريقيا 2023، ولكنها مطالبة بالقيام بمجهودات كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز، ومثلما هو الحال مع المغرب، لا أرشح الجزائر ولا تونس ولا مصر للفوز بلقب “الكان”، لأنه توجد منتخبات أخرى مثل مالي والسنغال وكوت ديفوار ونيجيريا والكونغو الديمقراطية، لأنهم يملكون لاعبين ومدربين جيدين”.