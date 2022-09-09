هذا ما قاله الوزراء الجدد بعد استلام مهامهم

أكد الوزراء الجدد الوافدون على الحكومة، الجمعة، عقب استلام مهامه على رغبتهم في مواصلة العمل على تطوير قطاعاتهم وتحسين الخدمات المقدمة، مشيرين إلى عزمهم على رفع وتيرة العمل وتحسينها.

وزير الصحة: لن ندخر جهدا لتحسين الخدمات الصحية

أكد وزير الصحة الجديد عبد الحق سايحي، أنه لن يدخر أي جهد لتحسين النتائج المحققة مسبقا من قبل الوزراء الذين تعاقبو ا على هذا القطاع.

ودعا الوزير سايحي، الجمعة، خلال حفل تسليم واستلام المهام جميع الفاعلين فيه إلى رفع التحدي أكثر خدمة للمريض وفي سبيل تحسين المنظومة الصحية.

وبدوره قدم الوزير السابق للصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها فيه عند تعيينه وزيرا للقطاع.

كما أعرب عن تمنياته بأن يمضي وزير الصحة الجديد وجميع الفريق العامل معه قدما لاستكمال ما تم الشروع فيه من مشاريع و القيام بما من شأنه أن يخدم المنظومة الصحية كونه على دراية تامة بوضعية القطاع.

وتمت، الجمعة، بمقر وزارة الصحة مراسم تسليم و استسلام المهام بين وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي ووزير القطاع السابق البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

مهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة: سنعمل على تبني سياسة مقاولاتية جديدة

قال ياسين مهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة إنه سيعمل على “تبني سياسة مقاولاتية جديدة مبنية على آليات عصرية”.

وأضاف ان ترقية بيئة المؤسسات الناشئة ستتواصل بنفس الوتيرة، مؤكدا انه سيتم تدعيمها بشكل متواصل “بإجراءات محفزة و القيام بالمزيد من الإصلاحات”.

وقال إنه سيعمل على “تشجيع المقاولاتية بجميع أشكالها بوضع آليات عصرية لا تعتمد على توزيع الريع لكن على معايير اقتصادية مدروسة”.

بدوره تمنى السيد ضيافات كل التوفيق للوزير الجديد شاكرا ثقة رئيس الجمهورية التي وضعها في شخصه لسنوات.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام بين ياسين مهدي وليد ونسيم ضيافات الوزير المنتدب الأسبق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات المصغرة.

وكان ياسين مهدي وليد يشغل منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة قبل أن يعين كوزير بموجب التعديل الحكومي الذي أجراه الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد تم بموجب التعديل ترقية الوزارة المنتدبة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلى وزارة وألحقت بها حقيبة المؤسسات المصغرة.

كما استلم كمال بلجود مهامه على رأس وزارة النقل، بحضور إطارات الوزارة وكذا مسؤولي المجمعات والمؤسسات التابعة للقطاع.

هذا ما قاله وزير الأشغال العمومية والري الجديد في أول تصريح له

من جهته أبدى الوزير الجديد للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروج، ثقته في قدرة عمال القطاع على استكمال المسيرة، مثمنا المجهودات المبذولة سابقا.

وقال الوزير الجديد، الجمعة، خلال حفل تسليم واستلام المهام أنه سعيد بالثقة التي منحها إياه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا إلى ثقته في استعداد جميع العمال والموظفين لبث روح جديدة في القطاع.

وتم، الجمعة، تسليم واستلام المهام بين كمال ناصري والوزير لخضر رخروج المعيّن وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.

كما جرت بمقر وزارة الموارد المائية والأمن المائي سابقا، مراسيم تسليم و استلام المهام بين كريم حسني، الوزير السابق للموارد المائية و الأمن المائي، ولخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والري و المنشآت القاعدية.