هذا ما قاله الوزراء الجدد بعد استلام مهامهم

أكد الوزراء الجدد الوافدون على الحكومة، السبت، عقب استلام مهامه رغبتهم في تطوير قطاعاتهم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني علي عون: القطاع حساس والمهمة صعبة لكنها غير مستحيلة

استلم وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، السبت، مهامه رسميا من قبل الوزير السابق احمد زغدار، عقب تعينه وزيرا للقطاع في التعديل الحكومي الأخير.

وشكر الوزير المغادر أحمد زغدار الرئيس عبد المجيد تبون على الثقة التي منحه إياها لعهدتين وزارتين وتمنى التوفيق للوزير الجديد للقطاع علي عون.

من جهته قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون في كلمته أثناء استلام المهام إن القطاع حساس ومهم والمهمة صعبة لكنها غير مستحيلة بتفاني الجميع، مطالبا بالصرامة والسرعة في تنفيذ التعليمات.

وأضاف عون أنه كان في الوزارة لمدة 87 سنوات في 1985 كمدير لصناعة الكيمياء في ذلك الوقت العمل كتن صعب لكن اليوم القطاعات تطورت وتتطلب مجهودات إضافية لتنفيذ تعليمات الوزير السابق أحمد زغدار بسرعة لتلبية احتياجات المواطن.

وزير التجارة الطيب زيتوني: قوت الجزائريين خط أحمر

من جهته شكر وزير التجارة الجديد الطيب زيتوني، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ثقته، كما قدم شكره للوزير السابق كمال رزيق على المجهودات التي بذلها في القطاع.

وحذر الوزير الجديد كل من يريد التلاعب بقوت الجزائريين واستقرار البلاد قائلا: “قوت الجزائريين خط أحمر”

وتابع الوزير قائلا :” المسيرة ستتواصل بما تم رسمه والتخطيط له وتحقيق الأهداف التي تسطيرها”.

وأضاف أن الجهود ستتواصل لضبط السوق وتوفير السلع المطلوبة للمواطن، في ظل تقلبات دولية تفر علينا أن نتأقلم في كل مرة وتحديث خططنا وأهدافنا.

وزير الرياضة عبد الرحمن حماد: أدرك حجم المسؤرولية في ظل الاستحقاقات المقبلة للجزائر

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، أود التعبير عن عميق امتناني لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الثقة التي منحني إياها، وأنا أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، خاصة في ظل الاستحقاقات المقبلة للجزائر”.

وتابع قائلا:” سنعمل بكل حزم وعزم على تحقيق آمال شبابنا، أؤمن بالحوار والتشاور لذا أدعوا كل عمال القطاع لترسيخ هذه الثقافة.

كما تسلم وزير المالية الجديد، لعزيز فايد، مهامه على رأس وزارة المالية، وجرت مراسم تسلم وتسليم المهام بين الوزير السابق جمال كسالي، والوزير الجديد لعزيز فايد.

كما استلم كل من وزير الري الجديد طه دربال، ووزيرة الرقمنة مريم بن ميلود، وزير السياحة مختار ديدوش مهاهم رسميا على رأس الوزارت المعنية.