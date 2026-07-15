هذا ما قاله الوزير الأول بعد عودة الكهرباء إلى 16 ولاية في وقت قياسي

ثمّن الوزير الأول، سيفي غريب، الجهود التي بذلتها فرق وزارة الطاقة ومجمع سونلغاز لإصلاح العطب التقني الاستثنائي الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عبر عدد من ولايات الوطن، مؤكدا أن إعادة التموين بالكهرباء تمت في ظرف قياسي.

وجاء تصريحات غريب عقب متابعته، رفقة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مراد عجال، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، لعملية إعادة الإمداد بالشبكة الكهربائية، إلى غاية استكمالها بنجاح في حدود الساعة الرابعة صباحا.

وباسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجّه الوزير الأول شكره إلى عمال وإطارات وزارة الطاقة ومصالح وأعوان سونلغاز، مشيدا باحترافيتهم وسرعة تدخلهم التي مكّنت من إصلاح العطب التقني الاستثنائي وإعادة التيار الكهربائي إلى الولايات المتضررة في وقت وجيز.

من جانبه، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، مراد عجال، أن المنشأة الكهربائية بسيدي عقبة بولاية بسكرة عادت إلى الخدمة بشكل كلي، معلنا استعادة التموين بالتيار الكهربائي عبر الولايات الـ16 التي تأثرت بالانقطاع.

وأشار عجال إلى أن الاستثمارات التي خصصتها الدولة لتطوير قطاع الطاقة ساهمت في احتواء هذا الخلل التقني المعقد، وأتاحت إعادة الشبكة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في ظرف قياسي، بما يعكس جاهزية المنظومة الوطنية وكفاءة الفرق التقنية في التعامل مع الحالات الطارئة.

وتسببت موجة الحر الشديدة التي تشهدها مناطق واسعة من الوطن، مرفوقة بارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، في حدوث عطب تقني استثنائي على مستوى الشبكة الكهربائية، ما أدى إلى تذبذبات متسلسلة وانقطاعات في التموين بعدد من ولايات شرق البلاد.

كما سجلت ولايات أخرى بعض التذبذبات في التموين بالكهرباء، غير أنها لا ترتبط بالعطب التقني الذي مسّ المنشأة الكهربائية الرئيسية بسيدي عقبة، وإنما تعود إلى أعطاب محلية ناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وفقا لما صرح به مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة خليل هدنة للإذاعة الوطنية.