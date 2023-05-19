هذا ما قاله الوزير الأول خلال افتتاح أشغال القمة العربية

طالب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كلمته التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة ألقها الوزير الأول بمناسبة افتتاح ، أشغال القمة الـ 32 لجامعة الدول العربية العربية دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه الشعب الفلـسطيني .

حل، صبيحة الجمعة، الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان بجدة بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال القمة العربية.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول “بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، صباح اليوم الجمعة 19 ماي 2023، بجدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، لتمثيل السيد رئيس الجمهورية في أشغال الدورة العادية الثانية والثلاثين (32) لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة”.