هذا ما قاله الوزير الأول لأفراد الجالية الجزائرية في أمريكا

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مساء الثلاثاء، أن الهدف الأسمى الذي تسعى الجزائر الجديدة إلى تحقيقه هو “استرجاع هيبة الجزائر وثقة المواطن في مؤسسات الدولة وكذا استرجاع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق الجزائرية”.

وجاء هذا خلال اللقاء الذي عقده الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مع أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بالولاية المتحدة الأمريكية، على هامش مشاركته في أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وبالمناسبة ألقى بن عبد الرحمان كلمة مقتضبة أبلغ فيها أفراد الجالية تحيات وتشجيعات الرئيس تبون لهم، داعيا إياهم إلى المساهمة في بناء الجزائر الجديدة “ببرنامجها النهضوي وانجازاتها الكبيرة “وإلى الاطلاع عن كثب على “الانطلاقة المشجعة التي تعرفها البلاد في كل الميادين”.

كما اعتبر الوزير الأول أن البرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية، سمح بإعطاء أهمية للمقاربة التشاورية في تسيير شؤون الدولة وتثمين دور المجتمع المدني وفئة الشباب لإعطاء دفع تنموي هام في كافة المجالات.

وخاطب بن عبد الرحمان النخبة الجزائرية بالخارج قائلا: “أنتم حاملون لصوت الجزائر الجديدة التي قدر لها أن تكون قائدة في كل المجالات”.

وعبر أفراد من الجالية الوطنية بالولايات المتحدة الامريكية، عن اعتزازهم بالانجازات التي حققتها الجزائر منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية، مؤكدين أن الخطوات الكبيرة التي قطعتها الجزائر الجديدة أصبحت محل إشادة في العالم أجمع.

وأبدى أفراد الجالية الذين يتشكلون من كفاءات أثبتت نجاحها في عالم المقاولاتية وأساتذة جامعيين وخبراء سابقين في البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، استعدادهم للمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق برنامج الجزائر الجديدة واستعرضوا مع الوزير الأول أهم المشاريع والبرامج التنموية التي توليها الحكومة الأولوية في الفترة الراهنة.