هذا ما قاله الوزير حماد عن قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان

تحدث وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد عن قضية مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي.

وقال الوزير حماد على هامش ترسيم رياضيي النخبة، المستفيدين من التدابير الاستثنائية في مجال التوظيف: ” هو يفعل ما يريد (يقصد نادي بركان المغربي)، كوزارة أكيد نساند اتحاد العاصمة والفرق الأخرى عندما تكون في حقها”.

وأضاف: ” واتحاد العاصمة سيأخذ حقه بكل الطرق”.

ولم تلعب مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، أمسية الأحد، حيث رفض النادي المغربي دخول أرضية ميدان ملعب 5 جويلية لخوض اللقاء.

وتمسك النادي المغربي بقرار مقاطعة اللقاء، بسبب عدم حصوله على أقمصته التي تحمل خريطة وهمية ومزعومة، وهو ما يتنافى مع قوانين منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، و”الفيفا”، التي تمنع تسييس مباريات كرة القدم.