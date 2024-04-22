-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله الوزير حماد عن قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان

عمر سلامي
  • 806
  • 0
هذا ما قاله الوزير حماد عن قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان
أرشيف
وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد

تحدث وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد عن قضية مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي.

وقال الوزير حماد على هامش ترسيم رياضيي النخبة، المستفيدين من التدابير الاستثنائية في مجال التوظيف: ” هو يفعل ما يريد (يقصد نادي بركان المغربي)، كوزارة أكيد نساند اتحاد العاصمة والفرق الأخرى عندما تكون في حقها”.

وأضاف: ” واتحاد العاصمة سيأخذ حقه بكل الطرق”.

ولم تلعب مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، أمسية الأحد، حيث رفض النادي المغربي دخول أرضية ميدان ملعب 5 جويلية لخوض اللقاء.

وتمسك النادي المغربي بقرار مقاطعة اللقاء، بسبب عدم حصوله على أقمصته التي تحمل خريطة وهمية ومزعومة، وهو ما يتنافى مع قوانين منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، و”الفيفا”، التي تمنع تسييس مباريات كرة القدم.

مقالات ذات صلة
حصاد الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية

حصاد الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية

إدارة الوفاق: ورثنا وضعية كارثية وسنُلاحق “المُغْرِضين” قضائيا

إدارة الوفاق: ورثنا وضعية كارثية وسنُلاحق “المُغْرِضين” قضائيا

ألونسو يعلّق على صدام الريال والبايرن في نصف نهائي دوري الأبطال

ألونسو يعلّق على صدام الريال والبايرن في نصف نهائي دوري الأبطال

بالفيديو.. السويدي دوبلانتيس يعزز رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة

بالفيديو.. السويدي دوبلانتيس يعزز رقمه القياسي العالمي في القفز بالزانة

بالفيديو.. أنصار اتحاد العاصمة يصنعون أجواء رائعة عشية مواجهة نهضة بركان المغربي

بالفيديو.. أنصار اتحاد العاصمة يصنعون أجواء رائعة عشية مواجهة نهضة بركان المغربي

الجزائرية ايمان خليف تحرز ذهبية دورة أمريكا للملاكمة

الجزائرية ايمان خليف تحرز ذهبية دورة أمريكا للملاكمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد