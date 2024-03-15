هذا ما قاله الوزير عون أمام المستثمرين الألمان

جانب من لقاءات الوزير عون في ألمانيا

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، المستثمرين الألمان خاصة أصحاب المؤسسات المتوسطة للتوجه أكثر نحو الجزائر.

وتطرق الوزير عون رفقة كريستوف كانينجيسر المدير العام للجمعية الاقتصادية الألمانية الافريقية، إلى واقع الاقتصاد الجزائري في ظل الإصلاحات الاقتصادية، أين إطلع على التطورات التي يعرفها الاقتصاد الجزائري مبديا إعجابه لما حققته الجزائر من تطورات مؤخرا لاسيما في المجال الصناعي.

كما كان اللقاء فرصة للطرفين للسعي إلى تقريب المتعاملين الاقتصاديين للبلدين بهدف تعزيز وجود المؤسسات المتوسطة الألمانية في الجزائر.

كما حضي الوزير باستقبال من قبل هايك فوستر رئيسة الجمعية العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي التي قدمت للوزير عرضا عن نشاطات الجمعية التي تهتم بالاستثمار في الجزائر.

وأكد الوزير استعدادا الجزائر للعمل مع هذه الجمعية لتسهيل توطين المؤسسات الألمانية في جميع المجالات.

كما ذكر الوزير بأولويات الاقتصاد الجزائري فيما يخص الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية تولي اهتماما كبيرا بمجال الصناعة في مختلف فروعها، وقد أبدا الأعضاء استعدادهم للعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة.

وآخر لقاء جمع الوزير علي عون بكامارابا ديابي عضو في لجنة الشؤون الخارجية ولجنة التعاون الاقتصادي والتنمية ومسؤول عن مجموعة إفريقيا في البرلمان الألماني أين تطرق الطرفان إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ودعا الوزير إلى تحفيز المستثمرين الألمان خاصة أصحاب المؤسسات المتوسطة للتوجه أكثر نحو الجزائر، وقد عبر النائب الالماني عن جاهزيته ومصالحه للعمل على التعريف بالوجهة الجزائرية من خلال تنظيم زيارات ميدانية على المستوى المؤسساتي وتنظيم منتديات على المدى القريب.

وللتذكير فإن الوزير عون يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى السنوي للرابطة الألمانية للمؤسسات المتوسطة التي تجري فعالياتها في مدينة برلين.