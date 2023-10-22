هذا ما قاله باسم يوسف عن وصول قذيفة للاحتلال إلى الأراضي المصرية

سخر باسم يوسف، الكوميدي المصري المقيم بالولايات المتحدة، من ادعاء جيش الاحتلال الصهيوني بأن القذيفة التي أطلقها نحو الأراضي المصرية “كانت بالخطأ”.

وكان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد أكد في وقت سابق يوم الأحد “إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية بشظايا قذيفة أطلقت من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ”.

“ونتج (عن هذه الحادثة) إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية”، يقول المتحدث باسم الجيش المصري.

بالمقابل، نقلت وسائل إعلام دولية عن جيش الاحتلال الصهيوني أن دبابة تابعة له، أطلقت نيرانها بالخطأ، وأصابت موقعا مصريا قرب الحدود في كرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال:”نأسف على القصف المدفعي للموقع المصري بمنطقة كرم أبو سالم، وسيتم فتح تحقيق في الحادثة”.

لكن هذه الرواية لم تقنع باسم يوسف، الذي علّق على الحادثة في تغريدة ساخرة قال فيها إن “الجيش الأكثر تقدما في المنطقة، والمدعوم من أمريكا، لا يستطيع التصويب”.

قبل أن يضيف:”خطأ! هاه؟ نعم. مثل قصف كنيسة، أو مدرسة، أو مراسل صحفي، هل أجرؤ على قول مستشفى لعين؟ أوه انتظر، كان ذلك مقصودًا”.

وقد احتوت تغريدة باسم يوسف على كلمات نابية ضد سلطات الاحتلال والرئيس الأمريكي جو بايدن، بحيث يتعذّر علينا نشر نصها الكامل.