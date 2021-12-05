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رياضة

هذا ما قاله براهيمي عن المباراة المرتقبة أمام مصر

سليم.ع
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هذا ما قاله براهيمي عن المباراة المرتقبة أمام مصر
أرشيف
ياسين براهيمي

أكد مهاجم المنتخب الوطني ياسين براهيمي، أن مباراة مصر تبقى مباراة من دور المجموعات، وجب الفوز بها لأن المنتخب يطمح للفوز بكل المواجهات.

وأضاف براهيمي في حوار حصري لـ”بين سبورت”، أن التشكيلة يجب أن تسترجع جيدا، وتحضر بجدية كبيرة لمباراة أمام منتخب يعتبر من المنتخبات الجيدة في البطولة.

وتوجه مهاجم “الخضر” بالشكر الجزيل للجماهير الجزائرية التي ساندت المنتخب في “استاد الجنوب” وقال: “أشكر الجماهير كثير، وأقول لهم أننا نعمل على أن نجعلهم فخورين بنا، وإن شاء الله التتويج بالكأس”.

وعن المدرب بوقرة الذي يدربه حاليا، بعدما لعب معه سابقا في المنتخب الأول، قال براهيمي: “بوقرة الشخص لم يتغير، لقد تحوّل إلى مهمة أخرى، أنا سعيد بالعمل معه وأتمنى الفوز معه بالبطولة”.

وعاد مهاجم “الخضر” للحديث عن مباراة لبنان، حيث قال: “كنا ندرك بأن المنافس سيصعب علينا المأمورية بالركون إلى الدفاع، لكن لاعبو المنافس ركضوا كثيرا ونال منهم التعب، وتمكنا من التسجيل في الشوط الثاني”.

وأضاف براهيمي: “المدرب نبهنا أن المهمة لن تكون سهلة، لم نتسرع وحافظنا على هدوئنا وتمكنا من إحداث الفارق في المرحلة الثانية”.

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