هذا ما قاله بعجي للسفيرة الأمريكية خلال استقبالها

أبرز الأمين لحزب جبهة التحرير أبو الفضل بعجي في لقاء له مع السفيرة الأمريكية، مواقف الجزائر من عدة قضايا دولية وإقليمية.

وحسب بيان للحزب فقد استقبل بعجي الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث مور أوبين، بطلب من الأخيرة.

وأوضح البيان، أن الأمين العام للحزب قد استعرض العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا التطلع لترقيتها إلى أعلى المستويات في مختلف الجوانب، خاصة الاقتصادية، وهذا من خلال تكثيف الاستثمارات.

كما أكد بعجي على عملية التجديد المؤسساتي سياسيًا واقتصاديًا من منظور الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. يضيف البيان

وفي ذات السياق أبرز الأمين العام مواقف حزب جبهة التحرير الوطني من القضية الصحراوية وما يعانيه الشعب الصحراوي من اعتداء.

وتابع أن القضية تتعلق بتصفية الاستعمار، مدعمًا حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال الاستفتاء، وهو الفعل الذي يجسد ويعكس الشرعية الدولية التي انحرف عنها نظام المخزن.

وأضاف المتحدث “أنه ليس لنا مشكل مع الشعب المغربي، بل المشكل مع المخزن الذي يريد استغلال الوضع لصالحه الخاص على حساب شعوب المنطقة”.

كما شدد على أن الجيش الجزائري يُجهز نفسه من أجل حماية الوحدة الوطنية ومراقبة الحدود التي تشهد بؤر توتر من الحدود مع المغرب إلى الحدود مع ليبيا.

هذا وتوقف الأمين العام للحزب عند القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وما يعانيه هذا الأخير من ظلم وعدوان كونها قضية إنسانية، وأنها بالنسبة للشعب الجزائري قضية جوهرية ومصيرية لا يمكن التخلي عنها. يؤكد المصدر ذاته.

ومن جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر مستثمر في الجزائر بحجم استثمار وصل إلى حدود 28% معبرة عن أملها في تضاعف هذا الرقم.

كما أوضحت أنه يمكن الوصول إلى تعاون قوي بين أحزاب الولايات المتحدة الأمريكية وحزب جبهة التحرير الوطني.