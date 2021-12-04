هذا ما قاله بلايلي عن مواجهة مصر

أدلى اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي عصر السبت، بِانطباعات للإعلاميين عقب فوز المنتخب الوطني المحلي على منافسه اللبناني بِثنائية نظيفة لِحساب منافسة كأس العرب.

وشارك صانع الألعاب يوسف بلايلي أساسيا في مواجهة لبنان، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 87.

وقال يوسف بلايلي إن محلّيي “الخضر” نافسوا فريقا لبنانيا يعتمد على تحصين الدّفاع ولا يُناور كثيرا، وهو ما جعل مأموريتهم صعبة. وأضاف أن تعليمات الناخب الوطني مجيد بوقرة ما بين الشوطَين أثمرت بِاختراق الحصن اللبناني، وحصد فوز ثمين، وضعهم في رواق جيّد لِبلوغ محطّة ربع النهائي.

وقدّم بلايلي عروضا فنية راقية أمام لبنان، بِدليل أنه جلب للمنتخب الوطني المحلّي ركلة جزاء في النصف الأوّل من عمر الشوط الثاني، ونجح زميله ياسين براهيمي في تحويلها إلى هدف.

وعن المباراة الثالثة والأخيرة أمام مصر، قال بلايلي إن المنتخب الوطني سيلعب بِذهنية الفوز، وإسدال ستار مرحلة المجموعات في الصّدارة. لكنه استطرد، وقال إنه يحترم المُنافس المصري.

والظّاهر أنه لا خوف على بلايلي استنادا إلى هذه التصريحات الإعلامية، ذلك أنه استُبدل في لقاء لبنان بعد أن تعرّض لِإصابة وشعر بِآلامها.

وأشاد لاعب نادي قطر الرياضي بالمجهودات الجبّارة التي بذلها الطاقم الطبي للمنتخب الوطني المحلّي، والتي كلّلت بِمشاركته أساسيا أمام لبنان. عِلما أن ابن وهران غاب عن مباراة الجولة الأولى أمام السودان، حيث ارتأى الناخب الوطني بوقرة تركه احتياطيا، تفاديا لِإصابة مُبكّرة هو في غنى عنها.