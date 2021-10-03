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رياضة

هذا ما قاله بلايلي عن هدفه الخرافي..

سليم.ع
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هذا ما قاله بلايلي عن هدفه الخرافي..

تحدث الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في تصريحات له عن الهدف الخرافي الذي سجله في مرمى الغرافة..

وقال بلايلي متحدثا عن الهدف الثاني الذي سجله تقريبا من وسط الميدان، في د92 من المباراة: ” شاهدت الحارس يتقدم كثيراً، وقد حاولت في أول مرة ولم أوفق، لكن في المرة الثانية نجحت في التسجيل”.

وأرجع بلايلي استفاقة ناديه قطر في لقاء الغرافة إلى تغيير المدرب، حيث أكد في هذا السياق: ” أعتقد أن تغيير المدرب لعب دوراً كبيراً في استعادة الفريق لمستواه، ومن الضروري توجيه الشكر للمدرب الجديد يوسف النوبي الذي منح الثقة للجميع “.

وقاد بلايلي نادي قطر لتحقيق أولى إنتصاراته، بمناسبة مباراة الجولة الخامسة من دوري نجوم قطر، بتسجيله ثنائية، حيث سجل الهدف الأول في د70 بطريقة جميلة، قبل أن يضيف الثاني بطريقة رائعة في د92 .

وأكد بلايلي من خلال الأداء الراقي الذي قدمه في مباراة الغرافة على جاهزيته التامة، قبل دخوله تربص “الخضر” تحسبا لمبارتي النيجر، خاصة وأن اللاعب يعد من أبرز مفاتيح اللعب الهجومي في المنتخب الوطني، بفضل المستوى الثابت الذي يقدمه في أغلب اللقاءات.

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