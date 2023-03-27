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رياضة

هذا ما قاله بلماضي بعد التأهّل

علي بهلولي
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هذا ما قاله بلماضي بعد التأهّل
ح.م

أدلى الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سهرة الإثنين بِتصريحات صحفية عقب نهاية مباراة النيجر، وتأهّل “الخضر” إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

ونورد لكم فيما يلي أبرز ما تطرّق إليه المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر”.

سعيدٌ بِالتأهّل قبل جولتَين من انتهاء التصفيات، وهذا يدلّ على نجاح العمل الذي نقوم به على مستوى الجهاز الفني واللاعبين والاتحادية.

حاولنا منح الفرصة للاعبين جدد وشباب، والإنطباع الأوّلي الذي خرجنا بهم أنهم كانوا في مستوى التطلّعات. ويقصد بلماضي هنا بِالمدافعين ريان آيت نوري (21 سنة) وكيفين غيطون (27 سنة) وجوين حجام (20 سنة) والمهاجمَين فارس شعيبي (20 شنة) وبدر الدين بوعناني (18 سنة).

نُؤمن بِثقافة الفوز لا غير، وسنلعب مقابلتَي الجولتَين المُتبقَيتَين أمام المُضيّف الأوغندي والزّائر التنزاني من أجل الانتصار دون سواه، رغم أننّا تأهّلنا مُسبّقا.

أشكر الجمهور الجزائري الذي سافر إلى تونس في شهر رمضان، وأبى إلّا أن يُقدّم لنا الدّعم المعنوي القويّ.

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