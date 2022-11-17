-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
صدور دفتر شروط استيراد وتصنيع السيارات في الجريدة الرسمية
رياضة

هذا ما قاله بلماضي بعد التعادل مع مالي

عمر سلامي
  • 6145
  • 1
هذا ما قاله بلماضي بعد التعادل مع مالي
أرشيف
الناخب الوطني جمال بلماضي

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، عقب التعادل مع مالي بهدف لمثله، أنه كان يتوقع صعوبة المواجهة بالنظر إلى الندية التي تعرفها المباريات التي تجمع المنتخبين كل مرة.
وأضاف بلماضي في تصريح له بعد الاختبار الودي الأول لـ”الخضر” في التربص الجاري، أن المنافس كان قويا، مشيدا بمنتخب النسور الذي يملك لاعبين في المستوى.
وتابع الناخب الوطني: ” منحنا الفرصة لعديد اللاعبين، لذلك كنا نتوقع تلك الصعوبات، والندية الكبيرة على أرضية الميدان”.
وتعادل المنتخب الوطني مع منتخب مالي بهدف لمثله، في المباراة الودية الأولى من التربص الجاري، حيث حمل هدف “الخضر” توقيع رياض محرز من ركلة جزاء في د 45 +1، وعادل المنتخب المالي النتيجة في د78 عن طريق مامادو فوفانا.

مقالات ذات صلة
لهذا السبب أُجلت قرعة رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف

لهذا السبب أُجلت قرعة رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكاف

عودة هذا الدولي الجزائري إلى الميادين

عودة هذا الدولي الجزائري إلى الميادين

جديد إصابة السنيغالي ساديو ماني عشية المونديال

جديد إصابة السنيغالي ساديو ماني عشية المونديال

بلماضي يكشف عن موعد التحاق بن سبعيني بالتربص

بلماضي يكشف عن موعد التحاق بن سبعيني بالتربص

بث كل مباريات مونديال قطر بقاعة حرشة بالجزائر العاصمة

بث كل مباريات مونديال قطر بقاعة حرشة بالجزائر العاصمة

رئيس “الفيفا” وكل الطرق تُؤدّي إلى العهدة الثالثة

رئيس “الفيفا” وكل الطرق تُؤدّي إلى العهدة الثالثة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • ammar

    اقعد فلادروات اذا جاك البالو ادريبلي واذا ماكانش هاك مليح وهكذا عليكم كل ما تتحركوش من بلايصكم ...هكذا اصبحنا نرى فريقنا الوطني ذهب فيغولي ذهبت الحلول

    -2

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد