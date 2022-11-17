هذا ما قاله بلماضي بعد التعادل مع مالي

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، عقب التعادل مع مالي بهدف لمثله، أنه كان يتوقع صعوبة المواجهة بالنظر إلى الندية التي تعرفها المباريات التي تجمع المنتخبين كل مرة.

وأضاف بلماضي في تصريح له بعد الاختبار الودي الأول لـ”الخضر” في التربص الجاري، أن المنافس كان قويا، مشيدا بمنتخب النسور الذي يملك لاعبين في المستوى.

وتابع الناخب الوطني: ” منحنا الفرصة لعديد اللاعبين، لذلك كنا نتوقع تلك الصعوبات، والندية الكبيرة على أرضية الميدان”.

وتعادل المنتخب الوطني مع منتخب مالي بهدف لمثله، في المباراة الودية الأولى من التربص الجاري، حيث حمل هدف “الخضر” توقيع رياض محرز من ركلة جزاء في د 45 +1، وعادل المنتخب المالي النتيجة في د78 عن طريق مامادو فوفانا.