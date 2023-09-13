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رياضة

هذا ما قاله بلماضي بعد الفوز على السنغال

عمر سلامي
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هذا ما قاله بلماضي بعد الفوز على السنغال
ح.م
جمال بلماضي رفقة رامي بن سبعيني

ثمن الناخب الوطني جمال بلماضي الفوز المحقق في المباراة الودية أمام المنتخب السنغالي بملعبه وأمام جماهيره.

وقال جمال بلماضي في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة: ” آمل أن يكون مشجعونا سعداء بأدائنا، وبهذه المعركة التي جرت ضد خصم كبير للغاية”.

وأكد بلماضي أن المواجهة الودية أمام بطل إفريقيا كانت مفيدة جدا في إطار تحضير المنتخب، خاصة بالنسبة للاعبين الجدد.

وأضاف الناخب الوطني: “سنواصل في سياسة التشبيب وكل من التحقوا بنا يملكون إمكانيات كبيرة”.

وتابع: “التشكيلة السنغالية هي بلا شك الأفضل في القارة، وآمل أن أتمكن من مواجهتهم مرة أخرى في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024، وأريد أن أعرف شعور قيادة منتخب بلادي في كأس العالم”.

كما أشار بلماضي إلى أن الهدف الآن هو التحضير جيدا لدخول غمار تصفيات المونديال بقوة، بالإضافة إلى الاستعداد الجيد من أجل التألق في الكان المقبلة”.

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