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رياضة

هذا ما قاله بلماضي بعد الفوز في موزمبيق

عمر سلامي
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هذا ما قاله بلماضي بعد الفوز في موزمبيق
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جمال بلماضي

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي على أهمية الفوز المحقق أمام منتخب لعب بثقة كبيرة خلال المباراة.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية بعد مباراة موزمبيق: “كان بإمكاننا التسجيل مع بداية المباراة، خاصة وأننا صنعنا فرصا خطيرة”.

وأضاف: “حققنا 6 نقاط في جولتين وهذا أمر مهم.. لا يوجد منتخب سهل في إفريقيا، وواجهنا اليوم منتخبا لعب بثقة كبيرة وعزيمة لتحقيق الفوز”.

وتابع بلماضي: “كما قلت للاعبين قبل وبعد المباراة لدينا مجموعة قوية ونملك خيارات كثيرة في دكة الاحتياط، وهذا أمر يساعدنا كثيرا.. قمنا بتغييرات ناجحة في هذا اللقاء، مثلما كانت التغييرات ناجحة في المباراة الأولى أمام الصومال، عندما سجل سليماني، وقدم وناس تمريرة حاسمة”.

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