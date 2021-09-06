هذا ما قاله بلماضي بعد الوصول إلى المغرب

أدلى الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بِأول الانطباعات، بعد وصول المنتخب الوطني الجزائري إلى مدينة مراكش المغربية، منتصف نهار الإثنين.

وقال جمال بلماضي إن لاعبيه مُصمّمون على حصد الفوز أمام بوركينا فاسو، مساء هذا الثلاثاء. مُشدّدا على أنه لا يُؤمن سوى بِثقافة الانتصارات.

وأضاف الناخب الوطني في تصريحات للإعلام المغربي، أنه يشعر بِنوع من الارتياح قبيل مطارد “الخيول” البوركينابية، مُشيرا إلى أنه عاين مقرّ الإقامة وأرضية ملعب مراكش.

هذا وخضع “محاربو الصحراء” لِفحص الكشف عن “كورونا”، وهو إجراء طبّي معمول به بِطلب من “الفيفا” قبيل كل مباراة دولية.