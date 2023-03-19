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رياضة

هذا ما قاله بلماضي عن التحاق حسام عوار

عمر سلامي
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هذا ما قاله بلماضي عن التحاق حسام عوار
ح.م
حسام عوار

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أن لاعب أولمبيك ليون حسام عوار، المعفى من تربص مارس، قام بكل الإجراءات من أجل أن يكون مع “الخضر”، وأن لديه رغبة كبيرة في تمثيل الجزائر.

وأضاف بلماضي في الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة الأحد: “حسام بدأ يسترجع في إمكانياته تدريجيا و سيكون معنا عندما يصبح جاهز بدنيا، وسيقدم إضافة كبيرة للمنتخب”.

وأضاف الناخب الوطني: “هناك عدة عوامل ساهمت في تراجع مستوى حسام عوار منذ موسمين، والآن بدأ يسترجع إمكانياته تدريجيا و سيكون معنا عندما يصبح جاهز بدنيا.

وأشاد بإمكانيات اللاعب، حيث قال في هذا السياق: “عوار لاعب من الطراز العالي و يتمتع بإمكانيات فنية كبيرة، لقد كان متواجدا مع أحد أفضل المنتخبات العالمية وهذا يدل على مستواه” .

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