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رياضة

هذا ما قاله بلماضي عن المباراة الودية أمام تونس

عمر سلامي
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هذا ما قاله بلماضي عن المباراة الودية أمام تونس
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جمال بلماضي

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أن المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب تونس ستكون صعبة.

وأضاف بلماضي في تصريحات له فجر الاثنين، بعد وصول المنتخب الوطني إلى عنابة: “سنواجه منتخبا موندياليا، من أحسن المنتخبات الإفريقية، ونأمل في أن تكون المباراة جميلة أمام جمهور عنابة”.

وتابع: “المباريات دائما ما تكون صعبة أمام تونس، وإن شاء الله سنقدم مباراة في المستوى”.

وعن اللعب في عنابة، قال جمال بلماضي: “لم يلعب المنتخب الوطني منذ مدة طويلة هنا، لذلك كان لدينا إصرار كبير على اللعب في ملعب عنابة”.

وعاد الناخب الوطني للحديث عن الفوز المحقق في الكاميرون، أمام منتخب أوغندا، حيث قال: “حققنا مشوار جيدا في تصفيات الكان، كما أن العودة بالنقاط من خارج الجزائر، أمر إيجابي”.

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