هذا ما قاله بلماضي عن المغتربَين حماش وزدادكة

تحدّث الناخب الوطني جمال بلماضي صباح الخميس، عن اللاعبَين الجزائريَين المغتربَين يانيس حماش وأكيم زدادكة.

جاء ذلك في ردّ من بلماضي على سؤال طُرح عليه بِشأن هاذَين اللاعبَين، في مؤتمر صحفي نشّطه بِالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال بلماضي إنه يُتابع منذ فترة ليست بِالقصيرة اللاعبَين حماش وزدادكة، وأضاف أنهما يحوزان قدرات فنية واعدة.

واختتم المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” تصريحاته، يقول إنه ينصح حماش وزدادكة بِمواصلة العمل الجادّ، على أمل حجز مقعد في صفوف المنتخب الوطني الجزائري في أقرب تاريخ ممكن.

ويرتبط المدافع الأيسر يانيس حماش (22 سنة) مع نادي بوافيستا البرتغالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023. بينما يلعب المدافع الأيمن أكيم زدادكة (26 سنة) لِفريق كليرمون فوت الفرنسي حتى الـ 30 من جوان المقبل.

وشارك حماش في 13 مباراة أساسيا لِحساب بطولة البرتغال للموسم الحالي، من أصل 16 مواجهة خاضها فريقه بوافيستا. وسجّل 3 أهداف ومثلها من التمريرات الحاسمة. بينما لعب زدادكة 18 مباراة أساسيا في بطولة فرنسا هذا الموسم، وقدّم تمريرة حاسمة. وهو العدد الإجمالي لِمقابلات فريقه كليرمون فوت.