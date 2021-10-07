هذا ما قاله بلماضي عن براهيمي وغولام وقبال وعمورة

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عن عدة لاعبين من المنتخب، سواء المتواجدين في التربص الجاري، أو غير المستدعين على غرار ياسين براهيمي.

وقال بلماضي متحدثا عن ياسين براهيمي: ” براهيمي متواجد في القائمة الموسعة، وهو لاعب لديه إمكانيات كبيرة، ومهم، وما زال قادرا على تقديم إضافة للمنتخب”.

وعن فوزي غولام العائد مؤخرا من إصابة، قال بلماضي: ” نتابع وضعية غولام، نتمنى له الجاهزية التامة بعد الإصابة والعودة القوية في المباريات المقبلة”.

وأشاد الناخب الوطني بالمهاجم أمين عمورة، حيث قال عنه: ” عمورة أظهر الكثير هذه السنة وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشكل لافت”.

وبشأن الوافد الجديد إيلان قبال، أكد بلماضي أنه كان يتابعه باستمرار، وأضاف: ” قبال تطور كثيرا، وكان متواجدا في القائمة الموسعة، وأتيحت له الفرصة بإصابة وناس”.