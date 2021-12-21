هذا ما قاله بلماضي عن تتويج المنتخب المحلي بكأس العرب

هنأ الناخب الوطني جمال بلماضي، المنتخب المحلي بعد التتويج بكأس العرب فيفا قطر 2021..

وقال بلماضي في رسالة نشرها الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم: “بفضل الله، الكرة الجزائرية حققت إنجازا جديدا في منافسة كبيرة، وهي كأس العرب”.

وأضاف بلماضي: “أقدم أحر التهاني إلى المنتخب الوطني على التتويج المستحق، والبداية باللاعبين الذين قدموا الكثير وكانوا فاعلين أساسين، وتمكنوا من اكتساب الخبرة من منافسة كأس العرب”.

وتابع الناخب الوطني: “كما أهنئ وأشكر الطاقم الفني بقيادة المدرب مجيد بوقرة، والذي قام بعمل كبير أكد من خلاله على قدرته على تقديم الإضافة للكرة الجزائرية”.

كما توجه بلماضي بالشكر، لكل الذين ساهموا في تحقيق الإنجاز والتتويج بكأس العرب، وقال: “أشكر كل من ساهم في التتويج، وعلى كل المستويات من طاقم طبي وإداري وغيرهم..”.

وحثّ بلماضي في الأخير، على مواصلة العمل، من أجل إحراز ألقاب أخرى تدخل الفرحة إلى قلوب الشعب الجزائري.