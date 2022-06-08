هذا ما قاله بلماضي عن مباراة إيران

تحدّث الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عن المباراة الودّية لـ “الخضر”، التي تُجرى بعد مواجهة تنزانيا.

وتطرّق جمال بلماضي إلى هذا الأمر، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة أوغندا.

وثمّن بلماضي – آنذاك – تنظيم هذه المواجهة، وقال إنه طلب من الاتحاد الجزائري لِكرة القدم البحث عن منافس ودّي للاعبيه، في محطّة “الفيفا” للنصف الأوّل من شهر جوان الحالي.

وأضاف أنه سيترك بعض اللاعبين يُغادرون معسكر النخبة الوطنية، وأشار – دون ذكر الأسماء – إلى الذين خاضوا موسما ماراطونيا، وشاركوا في منافسات أوروبية.

وتابع بلماضي يقول إنه سيمنح الفرصة للاعبين الجدد، حتى يأخذ نظرة جيّدة عن مستوياتهم الفنية، ومدى أهليتهم لِتمثيل ألوان المنتخب الوطني من عدمه. عِلما أنه وُجّهت الدّعوة إلى 25 لاعبا، يوجد بينهم 7 وافدين جدد إلى بيت “الخضر”.

وبعد إجراء المنتخب الوطني مقابلتَين ضد أوغندا وتنزانيا، ما زالت الفرصة لم تُمنح لـ 7 لاعبين، وهم: الحارس أنطوني ماندريا، والمدافعون يانيس حماش وحكيم زدادكة ومحمد الأمين توغاي، ومتوسطا الميدان هشام بوداوي وعبد القهار قادري، والمهاجم بلال عمراني.

وبِخصوص هذه المباراة الودّية، فستُجرى ضد إيران بِالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الأحد المقبل. مع الإشارة إلى أن فريق “بلاد الفرس” تأهّل لِمونديال 2022. ولو أنه خلال تنشيط بلماضي لِهذا المؤتمر الصحفي، لم تكن “الفاف” قد توصّلت بعد إلى قرار يقضي بِترسيم مواجهة الجزائر وإيران.