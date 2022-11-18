هذا ما قاله بلماضي عن مباراة السويد وغياب بن عيادة وحماش

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، الجمعة، أن السويد منتخب قوي فاز مؤخرا على المكسيك ومواجهته اختبار جيد للمنتخب الجزائري.

وكان بلماضي يتحدث في تصريحات للصحافة قبل تنقل المنتخب الوطني إلى السويد لإجراء مقابلته الودية الثانية بعد مالي.

وأكد أن حسين بن عيادة تعرض لإصابة ويغيب رسميا عن مواجهة السويد، وأن بن رحمة يعاني من إصابة خفيفة لا تدعو للقلق، وكشف أنه قام بتسريح الثنائي حماش وماندريا بطلب من نادييهما.

بلماضي: توقعت صعوبة مباراة مالي

ويوم 16 نوفمبر 2022، أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، عقب التعادل مع مالي بهدف لمثله، أنه كان يتوقع صعوبة المواجهة بالنظر إلى الندية التي تعرفها المباريات التي تجمع المنتخبين كل مرة.

وأضاف بلماضي في تصريح له بعد الاختبار الودي الأول لـ”الخضر” في التربص الجاري، أن المنافس كان قويا، مشيدا بمنتخب النسور الذي يملك لاعبين في المستوى.

وتابع الناخب الوطني: ” منحنا الفرصة لعديد اللاعبين، لذلك كنا نتوقع تلك الصعوبات، والندية الكبيرة على أرضية الميدان”.

وتعادل المنتخب الوطني مع منتخب مالي بهدف لمثله، في المباراة الودية الأولى من التربص الجاري، حيث حمل هدف “الخضر” توقيع رياض محرز من ركلة جزاء في د 45 +1، وعادل المنتخب المالي النتيجة في د78 عن طريق مامادو فوفانا.