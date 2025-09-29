هذا ما قاله بلماضي عن محرز قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة

تحدث مدرب نادي الدحيل القطري، جمال بلماضي عن المواجهة الصعبة المنتظرة أمسية الاثنين أمام الأهلي السعودي.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء، إن مواجهة بطل آسيا ستكون قوية، خاصة وأن يقدم مباريات كبيرة أمام الأندية القطرية.

ولم يفوت مدرب الدحيل الفرصة، وأشاد بنجم الأهلي، رياض محرز: “رياض محرز لاعب عالمي وحينما تواجه لاعبا مثله لابد أن تراقبه بشكل جيد لأنه لاعب رائع، ويمكن تغيير المباراة في أي لحظة وعلينا أن نكون مستعدون لذلك”.

وتابع: ” تنتظرنا مباراة مختلفة عن مباريات الدوري وأتمنى أن يحالفنا الحظ والتوفيق وأن نفوز بالنتيجة”.