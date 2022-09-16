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رياضة

هذا ما قاله بلماضي في المطار

علي بهلولي
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هذا ما قاله بلماضي في المطار

حلّ الناخب الوطني جمال بلماضي، الجمعة، بِالجزائر. استعدادا لِمواجهتَي “الخضر” أمام غينيا كوناكري ونيجيريا.

وأبدى بلماضي تخوّفاته من مشكل الإصابة، الذي يحول دون حضور اللاعبين المُوجّهة إليهم الدّعوة، على اعتبار أنهم معنيون مع أنديتهم بِمقابلات نهاية الأسبوع الحالي. وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الناخب الوطني بِمطار الدولي “الهواري بومدين”.

ويعقد جمال بلماضي مؤتمرا صحفيا هذا الأحد، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، فيما تُجرى المقابلتان التحضيريتان بِوهران، مساءَي الـ 23 والـ 27 من سبتمبر الحالي.

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