هذا ما قاله بلماضي في رسالة للجزائريين بمناسبة عيد الثورة

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي، رسالة بمناسبة إحياء الذكرى الـ67 ، لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وقال بلماضي أن يوم أول نوفمبر يبقى عزيزا على قلوب الجزائريين وراسخا في ذاكرة الأمة، وترحم الناخب الوطني بالمناسبة على الشهداء الأبرار، الذي ضحوا بالنفس والنفيس من أجل استعادة الوطن لاستقلاله وكرامته.

وتوجه الناخب الوطني بالتحية، إلى أطفال ورجال ونساء الجزائر الذين ناضلوا في سبيل الوطن، وقال في هذا السياق: ” منهم نستمد قوتنا وعزيمتنا في الدفاع عن الألوان الوطنية”.

وأضاف بلماضي: ” بالمناسبة نستذكر بفخر لاعبي منتخب جبهة التحرير التاريخي..نترحم على الموتى من لاعبيه وندعو الله أن يمد للذين لا يزالون على قيد الحياة، بدوام الصحة”.

وتابع الناخب الوطني: ” لاعبو منتخب جبهة التحرير الوطني نبراسا في حياتنا يذكرنا في كل مرة بالتضحيات الواجب علينا القيام بها، من أجل أن تبقى الجزائر حرة مستقلة وعظيمة بين الأمم”.