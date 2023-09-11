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رياضة

هذا ما قاله بلماضي قبل التنقل إلى السنغال

عمر سلامي
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هذا ما قاله بلماضي قبل التنقل إلى السنغال
ح.م
جمال بلماضي

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي بالمجهودات المبذولة في قسنطينة من أجل إنجاح تربص “الخضر”، وأضاف أن المباراة الودية أمام السنغال ستكون صعبة.

وقال بلماضي في تصريحات لإذاعة قسنطينة، قبل التوجه إلى السنغال لخوض المباراة الودية: “نشكر المسؤولين القائمين على الهياكل الرياضية، وكل العاملين بالقطاع على العمل الذي قاموا به وفي ظرف وجيز” .

وأضاف: “ينتابني الشعور بالفخر والامتنان لكل المجهودات والإمكانات المسخرة بمدينة قسنطينة”.

ووعد بلماضي بالعودة مجددا إلى قسنطينة، حيث قال: “إن شاء الله وكما وعدنا الجمهور العنابي بالعودة في شهر جوان المنصرم و جسدنا ذلك باللعب أمام تنزانيا في عنابة، سنحاول برمجة لقاء في قسنطينة خلال شهر أكتوبر المقبل” .

أما عن المباراة الودية المرتقبة الثلاثاء أمام السنغال، فقال بلماضي: “ودية السنغال ستكون صعبة، ونسعى للبحث عن الصعوبة بهدف تطوير وتحسين الآداء”.

وأضاف: “نبحث عن مثل هذه المباريات، التي تساعد اللاعبين الشباب للتأقلم مع التنقلات خارج الوطن وفي عمق إفريقيا بمواجهة منتخبات جيدة على أرضها وأمام جمهورها”.

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