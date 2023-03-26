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رياضة

هذا ما قاله بلماضي قبل التنقل إلى تونس لمواجهة النيجر

عمر سلامي
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هذا ما قاله بلماضي قبل التنقل إلى تونس لمواجهة النيجر
ح.م
جمال بلماضي

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أن المباراة التي تنتظر “الخضر”، في تونس، أمام النيجر، لن تكون سهلة.

وأضاف بلماضي، في تصريح له، ظهر الأحد، من مطار هواري بومدين الدولي، قبل التنقل إلى تونس: “لقد أكدنا مرارا بأن المنتخبات الإفريقية تطورت كثيرا، ولا يوجد الآن مباريات سهلة”.

وتابع الناخب الوطني: ” المنتخبات الإفريقية، أصبحت في المستوى، وتعمل بجد، في ظل وجود التكنولوجيا اللازمة، كما تعمل على تنظيم أنفسها، وتحضر جيدا للمباريات، وعلينا احترام المنافسين”.

وتنقل المنتخب الزطني ظهيرة الأحد غلى تونس، تحسبا لمواجهة منتخب النيجر بملعب رادس، أمسية الاثنين بداية من الخامسة، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

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