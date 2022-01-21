هذا ما قاله بلماضي قبل مغادرة الكاميرون نحو الجزائر

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، أنه لم يكن يتوقع الخروج المبكر من دورة الكاميرون، واعترف بأن المنتخب لم يكن يستحق البقاء لمدة أطول بالنظر إلى ما قدمه في المباريات.

وقال بلماضي صبيحة الجمعة، في تصريحات له قبل مغادرة المنتخب الوطني مدينة دوالا باتجاه الجزائر: “نعمل من أجل تشريف الجزائر، هناك أمور لم تسر كمنا يجب، وسنحلل كل النقاط، ونخرج بالحلول اللازمة”.

وأضاف بلماضي: “خروجنا المبكر إخفاق كبير، لكن سنعمل وسنرفع رؤوسنا، وسنؤكد أننا لم نمت، وليست هذه النتائج التي توقفنا.. هناك عدة أمور يجب إعادة النظر فيها”.

وعن تنقل 19 لاعبا من المنتخب الوطني سهرة الخميس مباشرة إلى أنديتهم قال بلماضي: ” لقد قرروا الإلتحاق بأنديتهم في أسرع وقت، وأنا مدرب مسؤول عن الجانب الفني”.

وعن المنافس الذي يفضل أن يواجهه المنتخب في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى المونديال، قال بلماضي: “لم نتمكن من الفوز أمام سيراليون وغينيا الإستوائية، ليست هناك منتخبات صغيرة وكبيرة الآن حتى تفاضل بينها، في مثل هذه الظروف يجب أولا دراسة كل الأمور التي تخصنا، وإيجاد الحلول اللازمة، ثم دراسة المنافس الذي سنواجهه”.

وحول بعض الانتقادات، حول خياراته في مباراة كوت ديفوار وعدم إقحامه للمهاجم عمورة، ردّ بلماضي: “لا يجب النظر إلى الأمور من هذا الجانب، مع احترامي للاعب لكن يجب على اللاعب أن يكبر شيئا فشيئا، ولا يمكن الاعتماد مباشرة على اللاعب في منافسة بحجم كأس أمم إفريقيا”.

وتطرق بلماضي إلى مشكل الهجوم وقال “يجب أن أجد الحلول، لم يتمكن المهاجمون من التسجيل، والهدف الوحيد الذي سجلناه لم يسجله مهاجم”.