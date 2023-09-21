هذا ما قاله بلماضي لِعبدلي

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري حمد عبدلي عن الناخب الوطني جمال بلماضي.

وكان بلماضي قد وجّه الدّعوة إلى متوسّط ميدان هجوم نادي أونجي الفرنسي، من أجل خوض مواجهتَي تنزانيا والسنيغال. لكن سقوط عبدلي في فخّ الإصابة، جعلت النّاخب الوطني يسمح له بِعدم حضور هاتَين المقابلتَين.

وقال عبدلي إن بلماضي أبلغه أن مكانه في “الخضر” مضمون، بِشرط أن يُقدّم المستوى الفني المطلوب على مستوى الأندية، والذي يسمح له بِتدعيم صفوف “مُحاربي الصّحراء”.

وأضاف عبدلي في تصريحات لِصحيفة “واست فرانس” نشرتها، الخميس، أنه يعتزّ بِتمثيل ألوان الجزائر، ويطمح إلى خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار في جانفي المقبل.

ويعلم عبدلي أنه ينتمي إلى مركز مُشبّع بِاللاعبين، وأن المنافسة ستكون شرسة لِحجز مقعد في صفوف المنتخب الوطني. كما أن نزول فريقه أونجي إلى الدرجة الثانية يُقلّص فرص ارتداء زيّ “الخضر”.

وخاض حمد عبدلي (23 سنة) مقابلتَين مع المنتخب الوطني، وذلك ضد أوغندا وتونس في جوان الماضي.

وعن الإصابة التي حرمته من اللّعب في آخر مواجهتَين للنّخبة الوطنية، أوضح حمد عبدلي أن موضعها كان على مستوى أوتار الرّكبة. وأضاف أنه بدأ يتماثل للشفاء، وقد يعود في مواجهة باستيا.

ويتبارى فريق أونجي مع الزّائر نادي باستيا مساء السبت المقبل، لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الفرنسية للقسم الثاني.