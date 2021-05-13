وزير الصحة: السلالة الهندية تصل ولايات الجنوب

تسجيل 14 إصابة جديدة بها

قال وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد، الخميس، أن السلالة الهندية لفيروس كورونا وصلت إلى ولايات الجنوب.

وكشف عن تسجيل 14 حالة بالسلالة الهندية، 13 إصابة بالجنوب، وإصابة واحدة بولاية تيزي وزو.

وأرجع السبب إلى تنقل بعض العمال الصينيين والهنود للعمل في قواعد الحياة والمنشآت بالصحراء الجزائرية.

وأشار الوزير على هامش زيارته لمستشفى بوفاريك إن الجزائر تسعى لإنتاج لقاح سبوتنيك شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن كمية اللقاحات المستوردة كافية، وسيتم توفير المزيد منه شهر جوان المقبل.

في ذات السياق كشف عن وجود حالات للفيروس المتحور بمستشفى القليعة وقال أن التحقيقات ما تزال جارية بشأنها.

وعن المسافرين القادمين من الخارج، قال إنه أعطى تعليمات بتطبيق إجراءات خاصة وصارمة قبل الدخول لأرض الوطن.

وأكد بأنه تم الإتفاق مع اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، بتشديد الإجراءات على القادمين من الخارج، حيت سيتم إخضاعهم لإختبار “بي سي آر” لمدة 36 ساعة.

وإذا ظهرت النتيجة سلبية يضيف الوزير فبإمكانهم دخول التراب الجزائري، وإذا كانت العكس فإن المصاب يخضع للحجر لمدة 10 أيام ويدفع تكاليف الحجر للفنادق المخصصة لذلك.

واغتنم الفرصة للتذكير بإجراءات الوقاية والالتزام بها لأن الوقاية خير من العلاج.