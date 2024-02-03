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رياضة

هذا ما قاله بن رحمة بعد انضمامه إلى أولمبيك ليون (فيديو)

عمر سلامي
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هذا ما قاله بن رحمة بعد انضمامه إلى أولمبيك ليون (فيديو)
ح.م
سعيد بن رحمة

عبّر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، عن سعادته الكبيرة بعد ترسيم انضمامه إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وقال بن رحمة في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي الفرنسي على منصة ” إكس”: “سعيد جدا، لقد عشت تحت الضغط، لكن الآن تمت الصفقة وأنتظر بشغف موعد المشاركة مع النادي”.

وأضاف بن رحمة: “تلقيت الكثير من الرسائل على “انستغرام”، وهي الرسائل التي أثرت في كثيرا، فأنا لم ألعب بعد مع الفريق، ولم أقم بعد بأي شيء في ليون، لكن المساندة الكبيرة تمنحني رغبة كبيرة في التألق، وسعادة غامرة”.

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