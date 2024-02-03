هذا ما قاله بن رحمة بعد انضمامه إلى أولمبيك ليون (فيديو)

عبّر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، عن سعادته الكبيرة بعد ترسيم انضمامه إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وقال بن رحمة في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي الفرنسي على منصة ” إكس”: “سعيد جدا، لقد عشت تحت الضغط، لكن الآن تمت الصفقة وأنتظر بشغف موعد المشاركة مع النادي”.

Merci les Gones pour l’accueil de notre nouveau joueur ! Saïd Benrahma l’a dit dans #OLNS, il a adoré vos messages 🔴🔵 👉 https://t.co/Czl70BOZrq pic.twitter.com/N68BHBpRpG — Olympique Lyonnais (@OL) February 3, 2024

وأضاف بن رحمة: “تلقيت الكثير من الرسائل على “انستغرام”، وهي الرسائل التي أثرت في كثيرا، فأنا لم ألعب بعد مع الفريق، ولم أقم بعد بأي شيء في ليون، لكن المساندة الكبيرة تمنحني رغبة كبيرة في التألق، وسعادة غامرة”.