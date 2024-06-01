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رياضة

هذا ما قاله بن رحمة عن غياب رياض محرز

عمر سلامي
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هذا ما قاله بن رحمة عن غياب رياض محرز
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سعيد بن رحمة

رفض الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الخوض في موضوع غياب رياض محرز عن قائمة المنتخب الوطني، المعنية بتربص شهر جوان.

وفي رده على سؤال حول غياب رياض محرز عن القائمة، قال لاعب ليون الفرنسي: “لست ناخبا وطنيا”.

وغاب رياض محرز عن قائمة المنتخب الوطني تحسبا لمبارتي غينيا وأوغندا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال 2026.

وشرع لاعبو المنتخب الوطني صبيحة السبت، في التوافد تباعا إلى الجزائر، للدخول في تربص بالمركز التقني بسيدي موسى، تحضيرا لمبارتي غينيا وأوغندا.

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