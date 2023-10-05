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رياضة

هذا ما قاله بن زيمة عن محرز

الشروق الرياضي
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هذا ما قاله بن زيمة عن محرز
ح.م

يخوض اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مباراة قوية مع فريقه الأهلي، ضد نادي الاتحاد هذا الجمعة.

وتكتسي المباراة طابعا جواريا، على اعتبار أن الناديَين ينتميان إلى مدينة جدّة السعودية.

وتُجرى المباراة بِالملعب التابع لِنادي الاتحاد، انطلاقا من الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت الجزائري، في إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة السعودية.

ونفى اللاعب كريم بن زيمة مهاجم الاتحاد أن تكون المواجهة “نزالا” بينه وبين محرز، وقال إن كل لاعب له ميزاته الخاصّة به، وتجربته الرّياضية التي تحمل بصمته.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “اليوم” السعودية، الخميس، أنّه مِثْل محرز لا يعتقد أن التفكير سيكون مُنصبّا على كيفية تجاوز أحدهما للآخر. ذلك أن الاهتمام لدى كل طرف سينصبّ على تقديم أفضل العروض الفنية، لِمساعدة الفريق على حصد نقاط الفوز.

ويملك فريق الاتحاد 19 نقطة في المركز الـ 3، ويشغل نادي الأهلي الرّتبة الـ 7 بِرصيد 16 نقطة.

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