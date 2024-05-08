هذا ما قاله بن سبعيني عن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

قال الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، إن تأهل ناديه بوروسيا دورتموند، إلى المحطة النهائية من دوري أبطال أوروبا، كان مستحقا، بالنظر لما قدمه في مباراتي الذهاب والإياب أم باريس سان جيرمان.

ولم يشارك بن سبعيني أمام باريس سان جيرمان بسبب الإصابة، وكان حاضرا بملعب حديقة الأمراء واحتفل مع زملائه بالتأهل إلى النهائي.

وفي تصريحات لقناة “بين سبورت”، أكد بن سبعيني أن المباراة كانت صعبة، كما أشاد بالمجهودات المقدمة من طرف زملائه، وثمن في نفس الوقت العمل الكبير الذي يقوم به المدرب ترزيتش.

وتحدث الدولي الجزائري عن المباراة وقال: ” تابعت المباراة من المدرجات، ولم أشارك، وكنا ندرك بأن المباراة صعبة، والحمد لله تأهلنا إلى النهائي”.

وأضاف بن سبعيني: “لا أعرف هل سأكون جاهزا للنهائي أو لا، المهم أننا حقننا إنجازا ببلوغ النهائي”.

وتابع: “انطلاقا من نتيجة الذهاب، كان من المنطقي غلق المساحات واللعب في الدفاع مع الاعتماد على الهجمات السريعة.. المدرب قام بعمل كبير ورأينا النتيجة اليوم، وهذا يدل على عمله الناجح، خاصة وأننا لم نخسر إلا مباراة واحدة في منافسة دوري الأبطال خلال هذا الموسم”.