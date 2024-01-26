هذا ما قاله بن سبعيني ووناس وماندريا وشايبي عن الإقصاء من الكان

أبدوا تأثرا شديدا ووعدوا بالتدارك

قال رامي بن سبعيني بعد الإقصاء من الدور الأول لكأس إفريقيا: “أعتذر بشدة عن إخفاقنا تجاهكم وتجاه الوطن.. أقدر مدى حزنكم الشديد، وأدرك أننا خيبنا آمالكم بشدة، أردنا حقا أن نقدم أفضل ما لدينا، لكن قدر الله وما شاء فعل”. وزاد: “الآن علينا أخذ الوقت الكافي لتقبل ما حدث وتدارك أخطائنا، سيكون هدفنا دائما هو إسعادكم ورفع راية وطننا عاليًا”.

من جهته، اعتذر أدم وناس عن مهزلة كوت ديفوار قائلا في رسالة نشرها عبر إنستغرام: “لا أحب التعبير عن مشاعري، تعلمون ذلك.. جربت وفعلت كل ما في وسعي لأحاول أن أكون فعّالًا، كنت أرغب في التسجيل، لا أتوقف عن التفكير في أنه كان يجب أن أسجل”.

وتابع: “كنت أرغب في خوض هذه “الكان” من أجل أطفالي، ولعائلتي، وللشعب الجزائري، وأيضًا لنفسي.. أردت أن أرى عائلتي وأحبائي يبتسمون ويكونون فخورين كما في عام 2019، لكن كان ذلك غير كافٍ، كان مستوانا أقل مما يجب علينا أن نقدمه، لم نستطع أن نظهر كل العمل الذي قمنا به في التحضير”.

واختتم وناس -الذي كان أحد نجوم منتخب الجزائر في نسخة 2019 من البطولة- رسالته بكلمات وجهها للمدرب جمال بلماضي: “إلى مدربنا جمال، لن ننساك أبدا، لا أحد يجب أن ينسى عام 2019، وكل ما قدمته للاعبين وللجزائر.. أتمنى لك طريقًا جميلًا وكثيرًا من النجاح في المستقبل إن شاء الله.. الجزائر لديها تاريخ، وسأظل دائمًا فخورًا بتمثيل العلم الجزائري”. وسار الحارس أنتوني ماندريا على خطى بقية نجوم منتخب الجزائر، ووجه بدوره رسالة إلى الشعب الجزائري بعد إخفاق “الكان”، وقال: “الجميع كان يفضل أن يكون الأمر مختلفًا، لكن للأسف هذه هي متغيرات مسار الحياة”.

وفي نفس السياق، طالب الدولي الجزائري، فارس شايبي، بضرورة عدم الاستسلام، بعد الخروج المخيب من الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الجارية وقائعها في كوت ديفوار. ونشر لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، رسالة لجماهير الخضر. عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي في “أنستغرام” قال فيها: “لا تيأس أبدًا. فالحياة مليئة بالتجارب من أجل الصمود”.

وأضاف شايبي، الذي اختير الأفضل في لقاء الخضر وأنغولا. قبل أن يجد نفسه احتياطيا أمام بوركينافاسو وموريتانيا: “أعلم أن كل شيء سيعود إلى نصابه في وقت قصير.. إنها مجرد مسألة وقت وصبر.”

ماندي يعتذر إلى الجزائريين بعد الخروج من الدور الأول

دعا القائد الثاني للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، المدافع عيسى ماندي، في رسالة اعتذار وجهها للشعب الجزائري عقب الإقصاء المبكر والمؤلم في الدور الأول من منافسات كأس إفريقيا، إلى طي الصفحة وتوحيد الصفوف والنظر إلى المستقبل الذي ينتظر المنتخب.

في رسالة اعتذار نشرها عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” عبر القائد الثاني للمنتخب الوطني، عيسى ماندي عن تأثره الشديد بهذا الإقصاء المر عقب الهزيمة الموجعة أمام منتخب موريتانيا بـ(0-1) في الجولة الثالثة والأخيرة من

دور المجموعات (المجموعة الرابعة) وقدم اعتذاره من الجمهور الجزائري العريض الذي يستحق نتائج تليق بوفائه ودعمه الدائم”، كما قال.

وأكد خريج مدرسة فريق ريمس الفرنسي: “يجب علينا اليوم طي صفحة الإخفاق ورفع رؤوسنا والنظر إلى المستقبل (…) يجب أن نقف جميعا مع المنتخب الذي تنتظره أيام جيدة ومستقبل مشرق. فعلى الرغم من صعوبة الكتابة واختيار الكلمات في مثل هذه المواقف، إنني أبقى دائما جاهزا للمشاركة في إعادة زرع البسمة والأفراح للجمهور الجزائري، وأوجه الشكر للجميع على رسائل الدعم التي وصلتني”. وأضاف مدافع نادي فياريا: “حمل قميص المنتخب الوطني الجزائري عزيز كثيرا على قلبي ويشعرني باعتزاز خاص (…) لهذا أشعر بالخيبة الكبيرة التي مر بها الجمهور الجزائري الذي كان دوما واقفا إلى جانبنا”.

هذا ما قاله بن ناصر في رسالته للشعب الجزائري

“سقطنا ولكننا لم نهزم، وبعون الله سننهض من جديد”

اعتذر لاعب خط وسط المنتخب الجزائري وفريق ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، للشعب الجزائري في رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد فشل الخضر في كأس إفريقيا للأمم 2023.

وقال بن ناصر في رسالته: “إلى الشعب الجزائري، أنا آسف بشدة، ليس لدي كلمات قوية بما يكفي لوصف خيبة أملي بعد خيبة الأمل الجديدة هذه”. وأضاف: “لقد قرأت جميع رسائل الدعم التي ترسلونها التي أثرت فيّ كثيرًا، إنهم يجعلونني أندم أكثر على عدم تلبية توقعاتكم، من المؤلم أن تشعر بكل الحب الذي تكنه لنا ولا نستطيع إرضاءك كما ينبغي”. وتابع: “إن ارتداء قميص المنتخب الوطني هو أكثر من مجرد مسؤولية، إنه يحمل الحب والفخر الذي تشعر به تجاه أمتنا الجميلة، ولسوء الحظ، لم نكن على مستوى التحدي”. وأتم: “لقد سقطنا ولكننا لم نهزم، وبعون الله سننهض من جديد لنجعل بلادنا تتألق ونمنحكم كل السعادة التي تستحقونها “.

نبيل بن طالب: سنعيد الكرة الجزائرية إلى مكانتها الطبيعية

وجه لاعب الخضر رسالة اعتذار على حسابه الخاص معتذرا للشعب الجزائري بعد الإقصاء من الدور الأول لكأس إفريقيا الجارية بالكاميرون قائلا: “أشكر بشكل خاص الشعب الجزائري على كامل دعمه، ورسائله.. أنا أفهم هذا الإحباط الكبير لكم، وأشعر به بوضوح بالطبع”. وأردف: “كرة القدم هي هكذا، ولكن هناك تأكيد واحد، وهو أننا سننهض بقوة وتماسك أكثر.. سنبذل قصارى جهدنا لتحسين وضع الكرة الجزائرية، ومنحها المكانة التي تستحقها في قلب كل جزائري”.

ووجّه بن طالب، شكرا خاصا إلى الشعب الجزائري على الدعم الكبير والرسائل التي تصله، مضيفا: “أنا أتفهم خيبة الأمل الكبيرة ومن الواضح أنني أشعر بها أيضا”. وواصل لاعب ليل الفرنسي، في منشور أطلقه على حسابه الشخصي على “أنستغرام” أمس الخميس: “هكذا هي كرة القدم.. ولكن هناك شيء مؤكد. وهو أننا سننهض أكثر قوة وأكثر تلاحما”. وختم بن طالب: “سنقدم كل ما في وسعنا لإعادة كرة القدم الجزائرية، ومنحها المكانة التي تستحقها في قلب كل جزائري”.