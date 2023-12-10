هذا ما قاله بن شيخة بعد الهزيمة أمام الوداد المغربي

قال المدرب عبد الحق بن شيخة، إن تلقي فريقه سيمبا الهدف في الأنفاس الأخيرة من مباراة الوداد المغربي، يعد سيناريو في غاية القسوة.

وأكد المدرب الجزائري في تصريحات له بعد المباراة التي حسمها الوداد في الوقت بدل الضائع بفضل اللاعب دراوي: “سيناريو في غاية القسوة، صمدنا بوجه الوداد ولم نترك له مجالا ليسيطر في أغلب الفترات، وحين تستقبل هدفا بتلك الكيفية في ذلك التوقيت فمن دون شك ستحزن كثيرا”.

وأضاف: “الهدف جاء في توقيت لم يترك لنا مجالا للرد، لذلك أنا محبط لأننا كنا نستحق العودة من المغرب بالتعادل”.

وحقق الوداد المغربي أول انتصار له في دور المجموعات، أمسية السبت، في ملعب مراكش الكبير، بفوزه على سيمبا التنزاني بهدف دون رد من توقيع زكرياء دراوي في د90+5.

ويحتل نادي سيمبا التنزاني المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين، متأخرا بنقطة واحدة عن الوداد المغربي الذي يتواجد في المركز الثالث بثلاث نقاط.

ويتصدر أسيك ميموزا المجموعة برصيد 7 نقاط، متبوعا بنادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني في المركز الثاني بـ4 نقاط.