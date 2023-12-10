-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله بن شيخة بعد الهزيمة أمام الوداد المغربي

عمر سلامي
  • 1750
  • 0
هذا ما قاله بن شيخة بعد الهزيمة أمام الوداد المغربي
أرشيف
عبد الحق بن شيخة

قال المدرب عبد الحق بن شيخة، إن تلقي فريقه سيمبا الهدف في الأنفاس الأخيرة من مباراة الوداد المغربي، يعد سيناريو في غاية القسوة.

وأكد المدرب الجزائري في تصريحات له بعد المباراة التي حسمها الوداد في الوقت بدل الضائع بفضل اللاعب دراوي: “سيناريو في غاية القسوة، صمدنا بوجه الوداد ولم نترك له مجالا ليسيطر في أغلب الفترات، وحين تستقبل هدفا بتلك الكيفية في ذلك التوقيت فمن دون شك ستحزن كثيرا”.

وأضاف: “الهدف جاء في توقيت لم يترك لنا مجالا للرد، لذلك أنا محبط لأننا كنا نستحق العودة من المغرب بالتعادل”.

وحقق الوداد المغربي أول انتصار له في دور المجموعات، أمسية السبت، في ملعب مراكش الكبير، بفوزه على سيمبا التنزاني بهدف دون رد من توقيع زكرياء دراوي في د90+5.
ويحتل نادي سيمبا التنزاني المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطتين، متأخرا بنقطة واحدة عن الوداد المغربي الذي يتواجد في المركز الثالث بثلاث نقاط.

ويتصدر أسيك ميموزا المجموعة برصيد 7 نقاط، متبوعا بنادي جوانينغ غالاكسي البوتسواني في المركز الثاني بـ4 نقاط.

مقالات ذات صلة
توظيف رجال الدّين الإيفواريين لِإنجاح “الكان” ومآرب آخرى

توظيف رجال الدّين الإيفواريين لِإنجاح “الكان” ومآرب آخرى

المغربي حكيمي يواجه لأول مرة الشابة التي اتهمته بالاغتصاب

المغربي حكيمي يواجه لأول مرة الشابة التي اتهمته بالاغتصاب

بعد السعوديين.. فريق آخر يرغب في جلب بن رحمة

بعد السعوديين.. فريق آخر يرغب في جلب بن رحمة

سواريز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي

سواريز يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البرازيلي

المصارعة الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية

المصارعة الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية

وفاق سطيف يضبط تاريخ بناء مركز تكوين

وفاق سطيف يضبط تاريخ بناء مركز تكوين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد