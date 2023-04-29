هذا ما قاله بن شيخة عن مباراة الإياب أمام الجيش الملكي المغربي

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، أن حظوظ فريقي اتحاد العاصمة والجيش الملكي المغربي في مباراة الإياب، المرتقبة الأحد، متكافئة.

وأضاف بن شيخة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: “حظوظ الفريقين متكافئة في لقاء الإياب، لا يعقل أن الفريق الفائز بثنائية في الذهاب يخاف، والفريق المنهزم لا يخشى المباراة”.

وقال بن شيخة: ” هناك منطق في كرة القدم، لم يلعب شيء لحد الآن”.

وتابع: “نحن متعودون على الضغط الجماهيري، واللاعبون واعون بالمسؤولية، وأعرف جمهور الجيش الملكي وكيف ستكون الأجواء، وأتمنى أن تسود الروح الرياضية”.

ويرى مدرب الاتحاد، أنه الآن أصبح كل شيء كتابا مفتوحا: ” قبل مباراة الذهاب حاولت وضع اللاعبين في الصورة حول المنافس من الناحية الجماعية والفردية، لكن الآن لاعبو الفريق يعرفون كل شيء عن منافسهم”.