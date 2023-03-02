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رياضة

هذا ما قاله بن عروس عن لقائه مع محرز

عمر سلامي
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هذا ما قاله بن عروس عن لقائه مع محرز
ح.م
بن عروس رفقة محرز

عبّر لاعب نادي بريستول سيتي، أيمن بن عروس، عن سعادته الكبيرة، بملاقاة الدولي الجزائري رياض محرز.

وكانت مباراة مانشستر سيتي، أمام نادي بريستول سيتي، لحساب كأس الإتحاد الإنجليزي،التي لعبت الثلاثاء، مناسبة لالتقاء بن عروس ومحرز.

ونشر بن عروس، ذو الأصول الجزائرية، على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، صورا له مع محرز الذي أمضى على قميص له، قبل أن يسلمه للاعب بريستول سيتي.
وكتب بن عروس: ” يسعدني أن ألتقي بالشخص الذي أتابعه بإعجاب”.
كما نشرت الصفحة الرسمية لنادي بريستول سيتي، صورة بن عروس مع رياض محرز، وأرفقتها بعلم الجزائر.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على نادي بريستول سيتي، بثلاثية نظيفة، حيث ساهم محرز في تأهل فريقه إلى الدور المقبل، بتقديمه تمريرة حاسمة.

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