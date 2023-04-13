-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله بن ناصر بعد التسجيل في ربع نهائي أبطال أوروبا

عمر سلامي
  • 224
  • 0
هذا ما قاله بن ناصر بعد التسجيل في ربع نهائي أبطال أوروبا
ح.م
اسماعيل بن ناصر

عبّر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر عن سعادته الكبيرة بعد الفوز المحقق أمام نابولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال بن ناصر في تصريحات له بعد اللقاء، أن تشكيلة ميلان، طبقت تعليمات المدرب ستيفانو بيولي، لتتمكن من تحقيق الانتصار.

وعن تسجيله الهدف الوحيد في المباراة، وقيادة الميلان للفوز، قال بن ناصر: الهدف مهم جدا للفريق، وهدف مهم كذلك بالنسبة لرصيدي الشخصي”.

وأضاف الدولي الجزائري: “قمنا بعمل جيد، وفعلنا ما طلبه المدرب منا ونجح ذلك بالفعل، لا يزال هناك مباراة لنلعبها ونريد أن نقدم فيها الأفضل”.

وتابع متوسط ميدان ميلان: ” لقد عانينا في الشوط الأول لكن بعد ذلك قمنا بعمل جيد.. سنلعب بعد ثلاثة أيام وعلينا أن نكون جاهزين، وعلينا أن نعمل بجدية أكبر في المباراة الثانية”.

مقالات ذات صلة
جزائريو “كأس المؤتمرات” أمام طريق مفتوح

جزائريو “كأس المؤتمرات” أمام طريق مفتوح

التونسية أنس جابر تحقق انجازا تاريخيا

التونسية أنس جابر تحقق انجازا تاريخيا

سعيود يعلّق بعد التألق أمام الهلال

سعيود يعلّق بعد التألق أمام الهلال

أربعة حكام جزائريين في تربص بالقاهرة

أربعة حكام جزائريين في تربص بالقاهرة

هذا ما قاله مدرب تشيلسي عن مواجهة ريال مدريد

هذا ما قاله مدرب تشيلسي عن مواجهة ريال مدريد

البطولة العربية لكرة اليد..أول هزيمة للمنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة

البطولة العربية لكرة اليد..أول هزيمة للمنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد