هذا ما قاله بن ناصر بعد التسجيل في ربع نهائي أبطال أوروبا

عبّر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر عن سعادته الكبيرة بعد الفوز المحقق أمام نابولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بن ناصر في تصريحات له بعد اللقاء، أن تشكيلة ميلان، طبقت تعليمات المدرب ستيفانو بيولي، لتتمكن من تحقيق الانتصار.

وعن تسجيله الهدف الوحيد في المباراة، وقيادة الميلان للفوز، قال بن ناصر: الهدف مهم جدا للفريق، وهدف مهم كذلك بالنسبة لرصيدي الشخصي”.

وأضاف الدولي الجزائري: “قمنا بعمل جيد، وفعلنا ما طلبه المدرب منا ونجح ذلك بالفعل، لا يزال هناك مباراة لنلعبها ونريد أن نقدم فيها الأفضل”.

وتابع متوسط ميدان ميلان: ” لقد عانينا في الشوط الأول لكن بعد ذلك قمنا بعمل جيد.. سنلعب بعد ثلاثة أيام وعلينا أن نكون جاهزين، وعلينا أن نعمل بجدية أكبر في المباراة الثانية”.