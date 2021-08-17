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رياضة

هذا ما قاله بن ناصر بعد القرعة

علي بهلولي
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هذا ما قاله بن ناصر بعد القرعة

أدلى اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء الثلاثاء، بِأوّل انطباع له عن فوج “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وأوقعت القرعة “محاربي الصحراء” في فوج خامس، يضمّ منتخبات كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

وقال إسماعيل بن ناصر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مُستعدّون للدّفاع عن لقبنا الإفريقي”.

وساهم متوسط ميدان فريق ميلان آسي الإيطالي البالغ من العمر 23 سنة، بِقوّة في إحراز المنتخب الوطني الجزائري كأس أمم إفريقيا، طبعة مصر في صيف 2019. ومنحته “الكاف” جائزة أحسن لاعب في البطولة.

وأرفق بن ناصر تغريدته بِصورة تُظهر حمله لِمكافأة الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، في “كان” 2019.

وفضلا عن استحقاق 2019، شارك بن ناصر مع “الخضر” في “كان” 2017، لكنه لم يلعب أيّ لقاء في هذه البطولة التي احتضنتها الغابون.

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