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رياضة

هذا ما قاله بن ناصر بعد الهزيمة الثقيلة أمام لاتسيو

عمر سلامي
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هذا ما قاله بن ناصر بعد الهزيمة الثقيلة أمام لاتسيو
ح.م
إسماعيل بن ناصر

عبر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن تفاؤله بالعودة بقوة في المباريات المقبلة، بعد الهزيمة التي تلقاها رفقة ميلان أمام لاتسيو.

وكتب بن ناصر، على حسابه الخاص عبر “فايسبوك”: “من الصعب تقبل الإخفاق، لكن الأمل يفوز دائما”.

وأضاف الدولي الجزائري، في رسالة إلى جمهور النادي: ” لن نستسلم، سنعمل من أجل فهم أخطائنا، وسنمنحك ما تستحقه”.

وختم بن ناصر: ” شكرا على دعمك المستمر، والذي يكون أكثر فائدة في الأوقات الصعبة”.

وخسر نادي ميلان، أمسية الثلاثاء، برباعية كاملة أمام لاتسيو، في مباراة تدخل في إطار الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

وتلقى بن ناصر بطاقة صفراء، في د26 ن ستحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة بسبب تراكم البطاقات.

ويحتل نادي ميلان المركز الثاني، برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة واحدة على صاحب المركز الثالث لاتسيو، فيما يتواجد نادي نابولي في الصدارة بـ50 نقطة.

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