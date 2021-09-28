هذا ما قاله بن ناصر بعد مباراة رابطة الأبطال

أدلى اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة الثلاثاء، بانطباعاته بعد خسارة فريقه ميلان آسي بِنتيجة (1-2) أمام الضيف نادي أتليتيكو مدريد الإسباني.

ولُعبت هذه المباراة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وقال متوسط الميدان بن ناصر لِوسائل الإعلام بِنبرة حزينة: “صعب هضم الخسارة، خاصّة عندما تلعب جيّدا. المُنافس استغلّ بعض التفاصيل الصغيرة وحصد ثلاث نقاط”.

وعن حكم الساحة التركي جنيد جاقر المُثير للجدل، قال الدولي الجزائري بِنّوع الرّزانة: “الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو واتّخذ القرار. علينا احترامه. يجب أن نجتهد أكثر لاحقا لِتصحيح المسار وحصد الانتصارات”.

وأثار الحكم سخط أنصار الميلان، ذلك أنه لجأ إلى “الفار” في الدقيقة الـ 16، ولم يحتسب ركلة جزاء لِمصلحة “الروسونيري”، بعد لمس مدافع أتليتيكو مدريد الكرة بِيده داخل منطقة العمليات. ثم كرّر السيناريو مُجدّدا في الوقت بدل الضائع (90+6)، لكن احتسب ركلة جزاء لِمصلحة النادي الإسباني. وهنا احتجّ جمهور الميلان بِكون لاعب الأتليتيكو هو مَن لمس الكرة بِيده قبل مُنافسه مِن الفريق المحلي.

وفي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اختصر بن ناصر الخسارة في كلمة: “إحباط”.

وبات فريق ميلان آسي وقد عقّد وضعيته في التأهّل لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، بعد خسارتَين متتاليتَين، وقبل 4 جولات عن إسدال الستار.